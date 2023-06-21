產經

蔚來獲阿布扎比政府85億入股

蔚來汽車(09866)宣布，阿布扎比政府擁有多數股權的投資主體CYVN Holdings，將斥現金7.385億美元，按每股股份購買價8.72美元，認購8,469.55萬股蔚來新發行A類普通股，料交易7月初落實，設6個月禁售期。同時，CYVN將向騰訊控股(00700)之聯屬購入4,013.76萬股蔚來A類普通股，或涉資約3.8億美元。
內媒估計，兩項交易涉款合共約11億美元（約85.8億港元）。完成後CYVN將實益擁有蔚來已發行及發行在外股份總數約7%，因持股不少於5%，將有權提名一名董事進入公司董事會。蔚來稱期待未來與CYVN合作拓展國際業務。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc