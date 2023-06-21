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蔚來獲阿布扎比政府85億入股
蔚來汽車(
09866
)宣布，阿布扎比政府擁有多數股權的投資主體CYVN Holdings，將斥現金7.385億美元，按每股股份購買價8.72美元，認購8,469.55萬股蔚來新發行A類普通股，料交易7月初落實，設6個月禁售期。同時，CYVN將向騰訊控股(
00700
)之聯屬購入4,013.76萬股蔚來A類普通股，或涉資約3.8億美元。
內媒估計，兩項交易涉款合共約11億美元（約85.8億港元）。完成後CYVN將實益擁有蔚來已發行及發行在外股份總數約7%，因持股不少於5%，將有權提名一名董事進入公司董事會。蔚來稱期待未來與CYVN合作拓展國際業務。
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