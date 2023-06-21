蔚來獲阿布扎比政府85億入股

內媒估計，兩項交易涉款合共約11億美元（約85.8億港元）。完成後CYVN將實益擁有蔚來已發行及發行在外股份總數約7%，因持股不少於5%，將有權提名一名董事進入公司董事會。蔚來稱期待未來與CYVN合作拓展國際業務。