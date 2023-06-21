港元一個月拆息創15年高

進入6月下旬，本港銀行為半年結預留資金，本港銀行同業拆息（HIBOR）續升。與供樓相關的一個月拆息升至2007年以來高位，報5.1厘水平。展望後市，有分析預期，美國聯儲局再加息，港銀將上調最優惠利率（P息）。

一星期拆息升0.19厘至5.2厘水平，亦見逾15年半的高位。只有隔夜拆息結束過去4天的升勢，回落至5.3厘。

東亞銀行首席經濟師蔡永雄認為，這與半年結因素有關，相信拆息在7月略為回順，未必會長期處於5厘的高水平，但可能仍會企在4厘以上。由於銀行體系結餘已回落至約450億元相對較低的水平，所以拆息波動較大。隨着美國再加息及年結等季節性因素，恐怕再一次推動拆息向上。

美或至少再加0.25厘 該行認為，美國加息周期還沒結束，預期聯儲局最少有一次0.25厘的加息空間，並維持高利率一段時間，畢竟通脹依然超過官方目標很多，最快2025年才會回落至接近2%水平。歐洲、英國甚至乎還要加息兩次、3次。

蔡永雄又說，基於預期聯儲局可能再加息，且拆息高企，相信港銀P息或跟加0.25厘，不會像之前「加得少過聯儲局的步伐」。過去3、4年香港經濟陷入原地踏步狀態，隨着經濟全面重啟、跨境旅遊復常、勞工市場穩健、商業信心改善及政府實施中間偏鬆的財政政策支持下，香港步入新的擴張周期，預期今年經濟增長5.5%，而市場情緒持續改善，料今年香港私人住宅樓價升7.5%。