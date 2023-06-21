大新上半年發卡量增70%

疫後市道轉旺，大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼表示，該行今年上半年信用卡發卡量按年增長70%，其中該行1月份新推出的MyAuto車主信用卡佔30%。受惠旅遊簽帳回升，上半年信用卡消費額按年增兩成，隨着下半年推出更多不同的推廣活動，預期下半年能回復至疫前約90%水平。

日圓簽帳額返疫前八成 通關後港人外遊數字飆升，蔡秀琼稱，旗下3張與航空公司聯乘的信用卡首季發卡量按年增逾4倍，上半年按年增約兩倍。她指，信用卡日圓簽帳額已回復疫情前八成，佔所有外幣的兩成，為該行信用卡外幣簽帳中最大佔比的貨幣；英鎊、泰銖、加元等亦回復疫情前的七成以上。

隨着本地經濟好轉、失業率回落，她指今年首季信用卡壞帳率和拖欠率與去年相若，且較市場水平低，表現保持健康。

金管局就信用卡保障向銀行提出新要求，蔡秀琼指該行已成立專責團隊處理未經授權交易，但其他未有最終落實方案，希望先與業界達到統一做法，以免客戶因各行措施差異而產生困惑。有關設置「超越信用限額」方面，她指該行會盡快向客戶發函詢問意向，再要求他們於銀行手機應用程式（App）內確認。