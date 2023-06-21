金管推銀行訊息交換平台 初步涉5行

香港金融管理局夥銀行公會及執法部門推出銀行間訊息交換平台「Financial Intelligence Evaluation Sharing Tool（FINEST）」，助銀行業界共享資訊，以有效偵測及制止詐騙活動。計劃初步涵蓋5間本地銀行，聚焦分享與懷疑涉及詐騙相關洗錢活動的企業訊息。

協助偵測及制止詐騙活動 試行階段的參與銀行包括中國銀行（香港）、渣打香港、滙豐銀行、恒生銀行及工銀亞洲等具本地系統重要性認可機構。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，未來會將計劃進一步擴展至其他銀行；惟個人戶口層面方面會涉及法例、私隱等事宜，需進一步研究，暫時未有落實時間表。

朱立翹指，騙徒會在不同銀行開立戶口，但銀行只能查閱自己客戶的數據；新平台下若有銀行發現可疑情況，即可與同業交換資訊，其他銀行便可有所防範地偵測及制止騙案戶口。

該局亦公布兩項合作措施，由銀行主動偵測傀儡戶口，以加強盡早識別相關戶口的能力並警惕騙案的潛在受害人，減少損失。所有零售銀行在9月底前須採用一致及協調的方式建立實時詐騙監察。

冀「轉數快」年底設警示 另外，預計今年底前推出「轉數快」支付交易警示，客戶使用快速支付系統（FPS）轉帳時，若轉數快識別代號與「防騙視伏器」數據庫的資料匹配，會在交易進行前向客戶發出警示；該局預告明年會將轉帳警示擴展至自動櫃員機。

金管局副總裁阮國恒昨亦向銀行發函，要求從多方面提升信用卡客戶保障，冀銀行月內完成改進，若涉及系統改動則年底前完成。新保障下，銀行在出卡時需與客戶確認信用額，並設減額選項；新卡能否進行網上交易及所需限額，和選擇使用「超越信用額」安排。

交易方面，銀行需加強對消費者的交易提示，如客戶會就較高風險持卡交易收到通知；其通知亦會更規範及清晰，以便客戶識別可疑交易並立即採取行動。銀行亦要為客戶提供SMS一次性密碼（OTP）以外的替代認證選擇等。

助理總裁（銀行操守）區毓麟稱，會鼓勵銀行推出無號碼實體卡，並使用網上銀行檢索信用卡資料，同時推動信用卡資料代碼化，以減低實體卡遺失時的損失及資料外洩影響；強調非一刀切，希望為大眾提供多一個選擇。