東方企控全年賺1.66億

《東方日報》連續47年銷量第一 《東方日報》連續47年銷量第一，為讀者人數全港最多的收費報章，是一份香港人的報紙。《東方日報》堅守「求精、求準、求快」的辦報精神，繼續擔當港人喉舌，時刻關注民生大小議題，堅持不懈為升斗市民發聲。即使面對各方壓力，仍然積極應變並推陳出新，保持強大競爭優勢，延續本地傳媒領導地位。

《on.cc東網》集資訊及功能於一身，續以發展成為本港最受歡迎的網上新聞媒體平台為目標，不斷勇往直前，精益求精。期內，《on.cc東網》旗下手機應用程式已累積逾1,000萬下載量。

《onCH東網視頻》為口碑載道的視頻新聞影片平台，主打環球新聞、娛樂新聞及時事評論節目，自2022年4月以來錄得累計逾5,500萬觀看次數。

《東網Money18》乃聯交所指定免費秒報股價網站，深獲本港投資者信賴，網站及手機註冊用戶已接近100萬，無疑是本港其中一個極具影響力的產經資訊平台，相關節目質素及功能備受業內外人士肯定。

年內，出版報章分部收入為6.25億元，溢利為1.06億元。防疫措施悉數撤銷後，各行各業廣告客戶藉機增加宣傳推廣，預料將帶動集團廣告收入上升，董事會有信心印刷媒體業績可保持穩定。

對融資業務前景樂觀 另外，融資業務方面表現穩步發展，全年總貸款利息收入為3,097.5萬元，溢利為2,299.9萬元，3月底應收貸款額約2.99億元，沒有壞帳紀錄。

集團強調，每筆貸款均需經謹慎審批按揭比率及調校按揭利率以控制貸款風險，並持續注視按揭還款情況及已抵押物業市值走勢，以減低違約機會。雖然近期港元利率持續上升，但融資市場轉趨活躍，管理層預期集團融資業務來年會穩步擴展，並預留資金發展以賺取更高回報，董事會對融資業務前景感到樂觀。