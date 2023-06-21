星洲生活成本貴絕全球

亞洲4城市入頭10 上海膺亞 港排第3 全球生活成本飆升，瑞士寶盛發布第四期《全球財富及高端生活報告》顯示，過去一年所有商品和服務價格按當地貨幣計算平均上升13%，按美元計算平均上升6%，反映全球通脹率持續高企，原材料、能源、燃料和人力成本不斷攀升。在全球城市排名方面，亞洲有4個城市躋身前10位，新加坡由第5名躍升至第一名，首次位列榜首；上海降一級至第二位；香港微升一級至第3位；台北排第8位。在美元升值下，紐約躍升6級至第5位。

值得留意，今年瑞士寶盛高端生活指數顯示，亞洲連續4年蟬聯生活成本最高地區榜首，同時反映亞洲作為財富和高端生活中心的重要地位，以及全球經濟的重要推動力。

瑞士寶盛私人銀行亞太區研究主管馬修斯（Mark Matthews）認為，香港和新加坡都是亞洲的貿易和商業中心。其中，新加坡獲公認為宜居、穩定和國際化的大都市，並正力爭成為全球領先財富中心，而當地吸引高淨值人士已取得顯著成效，截至去年底的家族辦公室數量按年大增一倍。

港酒店房租翻倍 樓價次高 他又指，香港背靠完全復常的內地，國際貨幣基金組織（IMF）預測香港經濟今年將增長3.5%，加上香港最近更為符合資格的家族辦公室投資提供具吸引力的稅務寬減安排，吸引富裕人士來港落戶。

香港方面，指數中的商品和服務價格按本地貨幣計算平均上漲約13%。隨着旅遊需求回升，酒店業面臨較其他城市更高昂的營運、食品及人力資源成本，因此酒店客房（+102%）及高級餐飲（+45%）錄得最大的升幅；汽車價格按年上漲30%。雖然居住成本下降2%，但香港樓價仍然冠絕全亞洲，並為全球第二高，香港亦是全球法律服務費用最高的城市。

雖然新加坡的平均物價升幅在亞太地區並非最大，但當地過半高端生活指數項目價格在亞太地區位列首3位。高級餐飲和高級威士忌的價格分別較地區平均水平高33%和24%，而商務艙機票的平均價格更高出44%。由於較早走出疫後復常，新加坡廣受新移民歡迎，當地住宅物業的需求量極高，徵收懲罰性稅收的汽車和基本醫療保險的價格分別較全球平均水平高133%和109%，汽車價格方面也貴絕全球。

51%亞洲人過去兩年儲蓄減 另一方面，美國信安金融集團的最新研究指出，在通脹持續上升、政府及僱主停止提供與疫情相關的財政支援下，有四成新加坡、香港及馬來西亞的受訪者表示，沒有信心在欠缺額外財政援助下管理其個人財務狀況。

回顧過去兩年，51%亞洲市場的受訪者表示儲蓄減少，而43%的受訪者稱負債水平上升。另外，有34%的受訪者指，與兩年前相比，現時支付日常開支變得更加困難。在所有受訪市場中，有43%的人認為現時為退休準備儲蓄變得更具挑戰性，有40%的人在制訂其晚年財務計劃和計劃更長遠的財務目標方面感到困難。半數受訪者認為，與兩年前比較，其家庭成員在財政方面上更依賴他們，故長遠的儲蓄目標亦會因為照顧長者和育兒開支增加而變得更為困難。

全球財富及高端生活城市排名