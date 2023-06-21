中石油與卡塔爾簽27年購LNG合約

中國與中東國家加強合作之際，中石油集團與卡塔爾能源（QatarEnergy）簽訂一份為期27年的協議，中方每年向卡方採購400萬噸液化天然氣（LNG），中石油集團亦會取得對方北方氣田（North Field）東部擴建項目（NFE）的5%權益。

事實上，中石化集團去年亦與卡塔爾能源簽訂同樣為期與LNG供應量一模一樣的協議，被稱為「史上最長天然氣合約」。現時卡塔爾對華出口LNG最大的兩個競爭對手乃美國和澳洲，「兩桶油」與卡塔爾的合約顯然反映中方正在分散能源供應風險，即使卡塔爾方面也接近與英國、法國和意大利簽訂類似的長期供氣協議去分散客源。

氣價與油價相關，油價在中國加碼刺激經濟後反覆，布蘭特期油及紐約期油分別低見每桶74.51美元及69.65美元，跌2.07%及2.96%。身兼卡塔爾能源行政總裁的卡塔爾國務能源事務部長卡阿比仍警告，若明年經濟回暖且冬季氣溫也「復常」變得如以往寒冷，氣價仍會反彈，因為供應增加空間有限。

燃氣股捱沽 大和看淡 中國接連與卡塔爾簽訂長期供氣合約固然有利經濟發展，惟對燃氣股來說，更重要的是監管。大和發表報告，指國家發改委早前下發指導文件，提到工商業燃氣順價（因成本上漲的收費調整）每月或每季進行，民用氣每半年或每年一次，問題在於同時強調採購成本顯著高於市場公允價格就可能不順價，不利燃氣分銷商的售氣毛利，若然實施，將會粉碎部分市場人士覺得售氣毛利長遠擴闊的預期。