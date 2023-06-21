張勇退任阿里主席CEO 專注雲業務

張勇此後將繼續擔任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官，吳泳銘則會續擔任淘天集團董事長一職。

蔡崇信吳泳銘接棒 張勇在向全體員工發出的內部信中表示，為全心投入正全面分拆的阿里雲智能集團，專注推動雲智能戰略及把握數碼化轉型新機遇，已主動向董事會提出傳承計劃，並已獲接納。他將會跟蔡崇信及吳泳銘密切合作，確保無縫交接。

他又指出，鑑於阿里雲全面分拆的重要性，當前正是交接的合適時機，未來會致力強化阿里雲智能集團的市場領導地位，讓不同規模和行業的公司，以更低門檻獲得雲計算和人工智能資源，並已做好準備，把握生成式人工智能（AI）崛起的機會。

阿里巴巴3月底宣布「一拆六」架構重組，成立雲智能、淘寶天貓商業、國際數字商業、本地生活、大文娛及菜鳥6大業務集團，由各自的董事會獨立管理後，集團首次出現重大人事變動。

蔡崇信表示，張勇2007年加入公司以來，為阿里發展作出卓越貢獻，面對過去數年前所未見的不確定性，展現出非凡領導力，砥礪前行，相信沒有比張勇更優秀的領袖能帶領阿里雲智能成長。同時期待與吳泳銘合作，通過技術和創新激發他們下一階段的增長。

將接任阿里巴巴首席執行官的吳泳銘指，阿里24年來，通過自我進化與突破來實現創新，每次變革均會催生新的增長。公司近期的變革，帶來了新的公司組織和治理架構，將會持續協助個人和企業在數碼經濟中獲益。

阿里指出，在9月10日之前這段期間，蔡崇信和吳泳銘將與張勇繼續密切合作，完善「1+6+N」管理模式。對於5月新設的資本管理委員會，即將上任的高級管理層團隊也將會與董事會一起，在新公司治理結構下的資本管理與合規方面緊密合作。