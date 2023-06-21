港股兩連跌 藥明瀉17%藍籌最差

內地繼續出招支持經濟，可惜港股周二繼續受壓，恒生指數昨低開49點後跌幅持續擴大，午後曾跌408點，低見19,504點，全日收跌305點或1.53%，報19,607點，連跌兩個交易日。

國企指數跌121點或1.79%，收報6,654點。科技指數跌103點或2.47%，收報4,075點。港股總成交額946.03億元，「北水」經港股通淨沽出29.53億元。

東亞估恒指上22000 中港股市今年回報嚴重跑輸全球多個市場，東亞銀行首席投資策略師李振豪認為，美國對華的潛在投資禁令，令資金不敢流入中港股市，有關因素在短期內難以消除，可能維持一段時間。不過，東亞把恒指下半年目標設於22,000點，對應市盈率10.5倍，比起昨日收市還有約12.2%潛在上升空間。

李謂，恒指能否有突破，取決於內地相關刺激政策能否落實及彰顯其效力，暫時港股下方支持在18,300點。在指數及成交量偏低情況下，看好國策周期股、消費、固投及電力板塊，整體偏好防守及收息策略，以度過外圍及內地經濟俱不明朗的時期。

滙豐看好國企改革概念 滙豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱表示，內地4月之後的宏觀經濟數據比外界預期為差，無論私人企業或個人消費者皆有許多存款，反映大家不是很想消費或投資，並擔心工作或收入增長不明確，特別是過去幾年受疫情重創的服務行業，相信恢復仍然需時，股市在今年初上漲後，便很快回落，因為恢復沒有大家想像那麼快。

中國股票方面，沈較看好科技軟硬件板塊，特別是與國產化及人工智能（AI）相關的，同時看好受惠國企改革，且股權回報率上升的板塊。至於盈利料有較大恢復的旅遊板塊亦獲看好。