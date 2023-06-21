野村憂內房再現螺旋式下滑
主要城市新樓銷量瀉44%
野村指，過去一周內地新盤銷量急速放緩。以截至周日的一周計，21個主要城市新樓銷售數量按年暴瀉44.9%，對上一周亦挫17.5%。對比2019年同期，過去一周也勁跌37%，較上一周的25%跌幅加劇。由於地方政府已受到土地銷售收入急劇收縮的嚴重打擊，中央政府或不得不再次扮演最後借款人和消費者，也可能給予地方政府更大空間，在房地產領域推更多寬鬆措施。
中金指，上周內地61個樣本城市新盤銷售面積和15個樣本城市二手樓銷售面積分別按周略增2%和略降5%；但因去年同期基數偏高，前者按年跌幅明顯擴大至41%，後者亦按年轉跌3%。
恒大系更新近期業務發展。中國恒大(03333)指首5個月實現合約銷售金額約337.67億元（人民幣‧下同），又指正與財務及法律顧問積極與境外債券持有人小組及其顧問落實境外債務重組方案，料7月下旬向相關管轄區法院申請相關協議安排的推進，股份續停牌。
嘉里建設(00683)則公布，全資附屬卓妙昨經招標購入由上海市黃浦區規劃和自然資源局出讓的多個土地使用權，代價為87.83億元，作綜合發展用途，意向書亦於昨日簽訂。
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