野村憂內房再現螺旋式下滑

主要城市新樓銷量瀉44%

野村指，過去一周內地新盤銷量急速放緩。以截至周日的一周計，21個主要城市新樓銷售數量按年暴瀉44.9%，對上一周亦挫17.5%。對比2019年同期，過去一周也勁跌37%，較上一周的25%跌幅加劇。由於地方政府已受到土地銷售收入急劇收縮的嚴重打擊，中央政府或不得不再次扮演最後借款人和消費者，也可能給予地方政府更大空間，在房地產領域推更多寬鬆措施。