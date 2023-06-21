內地減貸息 力度遜色

5年期以上LPR望再下調 市場估隨時降準 中國人民銀行下調一年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR）各0.1厘，分別降至3.55厘及4.2厘，雙雙結束連續9個月保持不變的悶局。有分析認為，LPR的下調力度低於市場預期，料保留操作空間，又預期LPR可能出現不對稱下調，5年期以上或再下調0.15厘，以帶動企業和居民貸款。

下調LPR可進一步降低企業和居民融資成本，理論上有助提振有效信貸需求。有分析指出，與樓按有關的5年期以上LPR是次下調0.1厘後，每百萬元（人民幣‧下同）房貸計算，假設貸款30年，月供減少58.54元，累積全期可節省2.1萬元利息。

自內地政府去年12月初宣布放開疫情防控，並先後出台多項提振經濟的重磅措施，市場憧憬今年中國經濟將強勢反彈，惟近幾個月的數據顯示經濟復甦乏力。上周人行亦接連調整多項市場利率，如相隔近10個月下調7天期逆回購利率，同日亦調降了各期限的常備借貸便利（SLF）利率，其後再將中期借貸便利（MLF）利率下調0.1厘，市場普遍預期本月LPR亦將下調。

料減依賴樓市谷經濟 不過，5年期以上LPR的降幅其實小過市場預期。渣打銀行認為這或意味着當局決心減少對房地產的依賴，政策目標保持不變，加上為慎防再發生系統性風險，故不再依賴通過房地產政策恢復經濟增長。

東亞銀行指，人行下調LPR屬預期之內，預期下半年仍有0.1厘下調空間，另外可能降低存款準備金率（降準）一至兩次。今年內地經濟主要由消費及服務業復甦帶動，科技及基建投資亦保持穩定增長，惟外圍面臨不明朗因素，預計全年經濟增長約6%，通脹維持於1.5%的溫和水平。單看第二季，雖然4月和5月經濟數據低於預期，但5月已有回穩迹象，加上去年同期表現較弱，相信次季增長會加快。

憂全年GDP僅升5.3% 滙豐銀行卻將內地今年國內生產總值（GDP）增長預測由6.3%降至5.3%，主要受地產業拖累，連明年的預測也由5%降至4.9%。

該行指，現時中央的支持經濟復甦政策效力似有減退迹象，雖然房地產政策正放鬆，但現有政策力度不足，基於對內地整體經濟及金融重要性，相信中央將會推出穩定房地產措施，但預期不會出現「V形」反彈。

令人憂慮的是，美銀調查發現，6月份內地消費者情緒明顯轉差，僅35%的受訪者計劃於未來6個月增加消費，較4月的同一調查下跌8個百分點。而受訪者又對未來收入的預期及置業信心轉差，消費者減少在非必需消費品及服務方面的開支。

該行又指，43%的受訪者表示過去兩個月有更多外出及消費，較4月下跌10個百分點，只有28%認為6月收入增加，亦較4月下跌6個百分點。內地消費者減少在服務及金額較大的非必需消費品的開支，如旅遊、汽車、家電、奢侈品等，餐飲方面的開支則保持不變。

內地LPR近年變化