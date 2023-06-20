輪商精選：阿里睇升 敲16156
上周港股上破兩萬點大關後昨日回調整固，藍籌股表現分化，如認為大市或受制於兩萬點關，看淡可留意恒指中短期認沽證13968，行使價18,800點，9月到期，實際槓桿10.8倍。
另方面，國務院常務會議於上周五召開，研究推動經濟一籃子政策，如看好政策刺激可留意恒指輕微價外認購證28307，行使價20,502點，9月到期，實際槓桿14.2倍。
阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓發布公告稱，今年「618」網購節成為至今為止參與商家規模最大的一次。如看好阿里業務及股價可留意認購證16156，行使價109.8元，9月到期，實際槓桿8倍。相反，阿里現價受制100天線近90元，如看淡可考慮中長期認沽證15645，行使價77.88元，11月到期，實際槓桿5.4倍。
美團好友吼13882
美團(03690)股價同樣受制100天線近138元，如看淡後向可留意美團價外認沽證14417，行使價111.11元，10月到期，實際槓桿6.6倍。不過，美團首次組團參與「618」的成績單快將出爐，如憧憬銷售數字可考慮中長期認購證13882，行使價160.1元，11月到期，實際槓桿6倍。
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