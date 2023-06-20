產經

輪商精選：阿里睇升 敲16156

上周港股上破兩萬點大關後昨日回調整固，藍籌股表現分化，如認為大市或受制於兩萬點關，看淡可留意恒指中短期認沽證13968，行使價18,800點，9月到期，實際槓桿10.8倍。
另方面，國務院常務會議於上周五召開，研究推動經濟一籃子政策，如看好政策刺激可留意恒指輕微價外認購證28307，行使價20,502點，9月到期，實際槓桿14.2倍。
阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓發布公告稱，今年「618」網購節成為至今為止參與商家規模最大的一次。如看好阿里業務及股價可留意認購證16156，行使價109.8元，9月到期，實際槓桿8倍。相反，阿里現價受制100天線近90元，如看淡可考慮中長期認沽證15645，行使價77.88元，11月到期，實際槓桿5.4倍。
美團好友吼13882
美團(03690)股價同樣受制100天線近138元，如看淡後向可留意美團價外認沽證14417，行使價111.11元，10月到期，實際槓桿6.6倍。不過，美團首次組團參與「618」的成績單快將出爐，如憧憬銷售數字可考慮中長期認購證13882，行使價160.1元，11月到期，實際槓桿6倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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