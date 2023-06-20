宏觀剖析：內地加大經濟刺激穩人幣

內地5月份的社會融資規模為1.56萬億元（人民幣‧下同），低過市場預期的兩萬億元，5月人民幣新增貸款錄得1.36萬億元，亦遜市場預期。而5月底的社會融資規模存量按年增長9.5%至361.42萬億元，其中對實體經濟發放的人民幣貸款餘額按年增加11.3%至225.62萬億元。目前內地整體經濟基本面尚未完全恢復，或有需要進一步降低融資成本，以推動資金流入實體經濟。

運用幣策保持流動性充裕 近日內地國有大型銀行調低存款利率，而其他全國性股份銀行亦跟隨下調存款利率水平。及後中國人民銀行宣布下調一年期中期借貸便利（MLF）利率10點子，料未來或會進一步調低貸款市場報價利率（LPR），透過減息來刺激需求。同時，美國聯儲局暫停加息，而下半年雖有機會上調息率兩次，但短時間內亦為內地提供調低利率的機會。

發改委等部門已發布《關於做好2023年降成本重點工作的通知》，其中論及提升金融對實體經濟服務的質效，要實施好穩健的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

此外，通知提及要推動貸款利率穩中有降，並持續發揮貸款市場報價利率改革效能，和存款利率市場化調整機制的重要作用，推動經營主體融資成本穩中有降。

由此可見，內地已為減息作好準備。《通知》亦表示要用好用足普惠小微貸款支持工具，繼續增加小微企業的首貸、續貸、信用貸。而近期人民幣匯價偏弱，內地或需要加大力度推動經濟加快復甦，以支持人民幣匯率回穩。

除了在貨幣政策上支持經濟發展外，《通知》還提及要增強稅費優惠政策的精準性及針對性，對科技創新、重點產業鏈的領域出台針對性減稅降費政策，年底前對月銷售額10萬元以下的小規模納稅人免收增值稅等，預料財政政策亦積極支持實體經濟。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）