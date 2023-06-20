基金睇市：印度市場發展潛力優厚

今年初以來，印度股市的整體表現遜於環球市場，也落後於部分新興市場國家。面對最近的挑戰，包括波及到美國和歐洲的銀行業動盪，印度經濟一直保持着復原力，其國內生產總值（GDP）在去年增長6.8%，預計今年將增長5.9%。與此形成鮮明對比的是，今年歐洲部分地區將出現負增長，美國僅增長1.1%，不少預測更認為美國經濟將陷入衰退。

IT產業已建立規模 不過，有迹象表明趨勢可能已經逆轉，投資者也許要重新考慮。雖然印度的資訊科技（IT）板塊曾經是一個很小的行業，但現在IT板塊在印度的股票市場中佔有相當大比重，而且近年來一直維持增長，印度公司現時在環球IT方面的支出中有更大佔有率。

同時，隨着印度在全球的重要性不斷擴大，這個領域的印度公司更易受環球因素影響，因此許多印度公司的增長率可能會比過往低，但長期前景仍然看好。投資者必須為此做好準備，公司的風險狀況因其多元化程度、所接觸的客戶類型等而不同，在投資時需要有所選擇，例如中型IT公司較多接觸快速增長的客戶，它們的前景可能會有所改善，但小型公司往往風險更高。

印度試圖打入環球市場的新興板塊也為投資者提供了機會，其中包括金融服務、軟件服務、電子產品、太陽能設備等。許多投資者對印度在過去幾年中發生的變化不太了解，還沒有理解印度與眾不同的故事。

總括來說，很少國家像印度一樣，在幾十年內的GDP和企業收益均能保持高水平增長，而這正是印度提供的獨特投資機會。

富蘭克林鄧普頓