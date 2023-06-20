居屋市況：龍蟠苑兩房低估價5%沽

不少資助房屋二手市場單位都以低價吸客，鑽石山居屋龍蟠苑有兩房單位，於已補價自由市場減價至600萬元售出，較估價低約5%。

富誠地產謝婉玲表示，上址為A座高層10室，實用面積約426方呎，兩房間隔，5月開價630萬元，一個多月期間獲逾10組客睇樓，最終減價30萬元易手，呎價約14,085元。

寶盈未補價每呎跌穿萬元 未補價第二市場居屋錄減價個案。世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山錦泰苑E座低層3室三房戶，實用面積約650方呎，望海景，叫價650萬元，放盤兩個月，減至630萬元沽，呎價約9,692元。

將軍澳指標居屋寶盈花園呎價再失守一萬元。利嘉閣鄭啟聰表示，屋苑4座中層K室三房單位，實用面積約590方呎，以588萬元第二市場價成交，呎價約9,966元。

新居屋續有捧場客。祥益謝利官指，天水圍居屋屏欣苑A座高層14室，實用面積約448方呎，累減55萬元，獲區內綠表客以495萬元購入，呎價約11,049元。據了解，原業主帳賺約254.7萬元離場，物業升值約1.1倍。