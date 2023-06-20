新盤概況：HENLEY PARK最快明開價 或下周推售

提供740伙 最細250呎 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目提供740伙，實用面積250至1,558方呎，戶型分布有87伙開放式戶、412伙一房戶、170伙兩房戶及71伙三房戶，主打的一房戶型實用面積282至477方呎。該盤已屆現樓，預計短期內會再向傳媒開放現樓單位。

據樓書所見，項目設兩座樓高31層高座大樓，為第1A期及1B座，兩座互通，涉660伙。另設4座樓高5層低座大樓，涉80伙。該盤最細單位包括1A座標準樓層的H室，實用面積250方呎，開放式間隔。

昨曝光的無改動示範單位參照低座D座地下B室為藍本搭建，實用面積627方呎，採三房間隔，連457方呎私人花園。單位層與層之間有約3.5米，主人套房內預設多功能衣帽間，內附保險箱。

瑜一‧天海3383萬成交 同系粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna昨招標沽出E座地下21室，實用面積269方呎，一房連81方呎私人花園，成交價505.72萬元，呎價18,800元。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海以3,383.15萬元沽出第1A座1樓D室連平台特色戶，呎價約35,500元。

項目的開放式戶型及一房戶型各佔38伙，全盤實用面積207至260方呎。每層設4伙，並提供兩部升降機，該盤不設停車位。最細單位為3樓D室特色戶，採開放式間隔連70方呎平台，發展商指，項目示範單位及銷售中心短期內開放予公眾參觀。

HENLEY PARK無改動示範戶參照低座D座地下B室搭建，實用面積627方呎。 HENLEY PARK開放式戶平面圖 明雋最細單位平面圖