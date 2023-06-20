新盤概況：HENLEY PARK最快明開價 或下周推售
2023年上半年踏入倒數階段，一手市場掀起推盤潮。兩個市區項目不約而同上載樓書，包括恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，該盤設於銷展中心的示範單位昨亦曝光，最快明日開價，有機會緊接下周作首輪銷售。
提供740伙 最細250呎
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目提供740伙，實用面積250至1,558方呎，戶型分布有87伙開放式戶、412伙一房戶、170伙兩房戶及71伙三房戶，主打的一房戶型實用面積282至477方呎。該盤已屆現樓，預計短期內會再向傳媒開放現樓單位。
據樓書所見，項目設兩座樓高31層高座大樓，為第1A期及1B座，兩座互通，涉660伙。另設4座樓高5層低座大樓，涉80伙。該盤最細單位包括1A座標準樓層的H室，實用面積250方呎，開放式間隔。
昨曝光的無改動示範單位參照低座D座地下B室為藍本搭建，實用面積627方呎，採三房間隔，連457方呎私人花園。單位層與層之間有約3.5米，主人套房內預設多功能衣帽間，內附保險箱。
瑜一‧天海3383萬成交
同系粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna昨招標沽出E座地下21室，實用面積269方呎，一房連81方呎私人花園，成交價505.72萬元，呎價18,800元。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海以3,383.15萬元沽出第1A座1樓D室連平台特色戶，呎價約35,500元。
明雋上載樓書 207呎起
細價盤乘勢起動。佳明集團控股(01271)土瓜灣明雋銷售部署進入直路，安排今日開放示範單位供傳媒預覽。由最新上載的樓書可見，該盤採單幢設計，提供76伙開放式戶及一房戶，最細特色戶實用面積207方呎。
項目的開放式戶型及一房戶型各佔38伙，全盤實用面積207至260方呎。每層設4伙，並提供兩部升降機，該盤不設停車位。最細單位為3樓D室特色戶，採開放式間隔連70方呎平台，發展商指，項目示範單位及銷售中心短期內開放予公眾參觀。
University Hill賣588萬
同期推售的單幢盤，除了正值收票的莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸之外，協成行發展的筲箕灣傲華亦有機會今日開價。
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