二手蝕讓：美孚頂層戶呎售僅9737元

藍籌屋苑再度失守，荔枝角美孚新邨頂層戶，近日以666萬元沽出，呎價跌穿一萬元，單位約7年貶值約29萬元，該屋苑今年暫錄至少18宗蝕讓成交。

市場消息透露，上述為3期單位，實用面積約684方呎，成交呎價約9,737元。由於單位樓層沒有電梯直達，故做價比一般單位為低。資料顯示，該單位於2017年以695萬元登記購入。消息又稱，項目3期百老匯街62號中層凸海戶，僅售1,995萬元，對上一層單位2021年做價達2,490萬元。

啟德1號帳輸逾500萬 啟德二手市6月錄至少4宗損手買賣。資料顯示，啟德1號（II）低座12座高層單位，實用面積約1,533方呎，連車位以4,368萬元登記售出，呎價約28,493元，帳面貶值逾500萬元。原業主付辣招稅入市，料實際蝕幅逾千萬元。

新界屋苑蝕幅更顯著。中原劉俊雄指，屯門啟豐園3座中層E室，實用面積約326方呎，本月初以450萬元放盤，減至420萬元成交。呎價約12,883元，約5年帳蝕80萬元，單位跌價約16%。

另類單位以折讓價沽。世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山銀湖‧天峰6座四房戶，不提供正本樓契，剛以1,833萬元售，呎價約11,720元，低估價近21%。

元朗特色銀主物業放盤連環減價。消息透露，原築一個複式單位，實用面積逾2,000方呎，另連平台及天台，去年底叫價達3,500萬元，累減1,000萬元，最新開價2,500萬元。同一銀主放售的御景園連天台戶，叫價由2月的1,050萬元，減至現時930萬元。