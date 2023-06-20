簡訊一覽
●中國再保險(01508)今年首5個月經由旗下子公司中國大地財產保險股份所獲得的原保費收入總額約230.24億元人民幣，較去年同期增16.75%。
●騰訊控股(00700)旗下騰訊雲舉行行業大模型及智能應用技術峰會，集團高級執行副總裁兼雲與智慧產業事業群首席執行官湯道生宣布，騰訊雲模型即服務（Model as a Service，MaaS）將打造一站式行業大模型精選商店，覆蓋金融、文旅、政務、傳媒、教育等10行業，提供超過50個解決方案。
●美圖公司(01357)將在第二屆美圖影像節發布7款新產品，並將發布「懂美學的AI視覺大模型」MiracleVision，為行業客戶提供AI視覺解決方案，並與創作者和開發者共建模型生態。
●長江製衣(00294)發盈警，預期截至今年3月底止年度將錄得虧損介乎約2,000萬至3,000萬元；而2022年3月止年度則錄得盈利3,000萬元。
●中國工商銀行（亞洲）宣布，由於兩間指定分行於7天營業試行階段獲得正面反應，旗下中港城、銅鑼灣、上水、旺角及上環分行將於7月2日至9月10日期間，延長指定周六及周日的營業時間，為客戶提供預約開立「理財金帳戶」服務及一般業務查詢服務（不設現金交易服務）。
●對於有外媒指阿斯利康藥廠研究分拆中國業務在港上市一事，媒體引述阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊澄清相關分拆消息是「謠言」。
●日本媒體引述引述多家日本企業消息指，小到只有幾名員工的企業，大到擁有約150名員工的初創企業，都收到華為要求支付專利使用費，估計涉及約30間日本中小型通訊相關企業。
●戴德梁行指出，今年截至6月15日，本港成交金額達一億元以上的非住宅物業買賣，暫共錄31宗，總成交金額約181億元，較2022上半年跌約45%，每宗平均成交金額近6億元。該公司預期全年總金額約500億元。
●新世界發展(00017)旗下K11集團營運、坐落啟德體育園內的啟德零售館，主建築共3座，每座最多有5層，共有逾200家店舖，包括運動健康中心及設有40條球道的保齡球中心。
●長實集團(01113)於2019年底申請強制拍賣的薄扶林沙宣道29號富麗苑5幢洋房，物業樓齡不足50年，該集團持有4座洋房，惟在今年初被土地審裁處考慮到樓齡及物業現時維修狀況，駁回有關強拍申請，其後集團提出上訴，最新判決再次駁回強拍申請。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：