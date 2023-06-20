簡訊一覽

●中國工商銀行（亞洲）宣布，由於兩間指定分行於7天營業試行階段獲得正面反應，旗下中港城、銅鑼灣、上水、旺角及上環分行將於7月2日至9月10日期間，延長指定周六及周日的營業時間，為客戶提供預約開立「理財金帳戶」服務及一般業務查詢服務（不設現金交易服務）。

●對於有外媒指阿斯利康藥廠研究分拆中國業務在港上市一事，媒體引述阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊澄清相關分拆消息是「謠言」。

●日本媒體引述引述多家日本企業消息指，小到只有幾名員工的企業，大到擁有約150名員工的初創企業，都收到華為要求支付專利使用費，估計涉及約30間日本中小型通訊相關企業。

●戴德梁行指出，今年截至6月15日，本港成交金額達一億元以上的非住宅物業買賣，暫共錄31宗，總成交金額約181億元，較2022上半年跌約45%，每宗平均成交金額近6億元。該公司預期全年總金額約500億元。