摩通憂內房股炒風短癮 銷售弱
內地業主買「磚頭」保值的信念正在動搖！因為連一線城市上海的住宅物業求售套現都愈來愈難。分析指，內地樓市低迷或比預期更深的風險正在升溫，加上憂徵房地產稅的危機逼近，急於賣樓減少對房地產的敞口恐令情況雪上加霜。即使市場憧憬內房股將迎來更多寬鬆政策措施，但投行摩根大通指股市藉相關消息炒作的升勢只能短暫維持。
摩通認為，降低樓市買家的按揭利率未能刺激樓市銷售。事實上，不少非一線城市「因城施政」，整體平均按揭利率已下調，但近月樓市銷售數據已反映弱勢未改。若要振興樓市，該行認為關鍵是通過建立更好的宏觀經濟前景和更強的樓價預期，來提振買家入市信心。未來6個月內，該行認為地方政府將會推出更多的樓市鬆綁措施，但救市利好效應或有限。
另一投行大和亦指，內地樓市5月及首5個月銷售數據持續轉弱，平均售價放緩，整體建築及房地產投資下降，且5月房企融資額亦進一步縮減。早年已大喊「活下去」口號的萬科企業(02202)創始人兼董事會名譽主席王石近日更表示，現時萬科還在痛苦的轉型當中，並思考如何增加服務，坦言內房市場高速增長、高速發展時代已結束，但並不意味着房地產行業以後沒有市場，服務收入將會成為房企今後的收入渠道之一。
恒大地產傳被執行5.5億
深陷財困的中國恒大(03333)附屬恒大地產，據報近日新增一則被執行人訊息，強制執行金額5.5億餘元（人民幣‧下同），執行法院為重慶市第一中級人民法院。資料顯示，目前恒大地產存在數百項被執行人訊息，涉及總金額超過393億元。
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