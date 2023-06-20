摩通憂內房股炒風短癮 銷售弱

內地業主買「磚頭」保值的信念正在動搖！因為連一線城市上海的住宅物業求售套現都愈來愈難。分析指，內地樓市低迷或比預期更深的風險正在升溫，加上憂徵房地產稅的危機逼近，急於賣樓減少對房地產的敞口恐令情況雪上加霜。即使市場憧憬內房股將迎來更多寬鬆政策措施，但投行摩根大通指股市藉相關消息炒作的升勢只能短暫維持。

摩通認為，降低樓市買家的按揭利率未能刺激樓市銷售。事實上，不少非一線城市「因城施政」，整體平均按揭利率已下調，但近月樓市銷售數據已反映弱勢未改。若要振興樓市，該行認為關鍵是通過建立更好的宏觀經濟前景和更強的樓價預期，來提振買家入市信心。未來6個月內，該行認為地方政府將會推出更多的樓市鬆綁措施，但救市利好效應或有限。