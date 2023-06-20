信保局夥5港銀分擔華內銷風險

根據安排，上述銀行在收到出口商的信用保險或出口貸款的申請後，會與香港信保局分享內地非上市民企買家所作的信用審核結果。其後，雙方會共同承擔該買家一半的壞帳風險，而每個買家集團的最高信用限額為一億元；計劃限額初步為100億元，並將適時檢討額度。

首5個月投保額按年下降 香港出口信用保險局總監趙民忠表示，今年首5個月投保額按年回落，主要是經濟表現疲弱，本港出口下滑，市場庫存水平高企，正處於消化期，客戶接單量受拖累。雖然4月及5月投保額錄得雙位數升幅，但整體市道仍未見明顯好轉，出口商仍擔心下半年表現，期望下半年市場陸續消化庫存，美國加息周期有望即將見頂，若中美關係好轉，加上下半年屬傳統消費旺季，相信投保額會較上半年改善。

他認為，今年投保額有增長已經很好，至於今年首5個月索償個案有雙位數上升，主要是去年基數十分低，以及歐美銷售放緩，導致零售商面對較大壓力，強調索償數字較疫情前仍處於十分低水平，毋須太過擔憂。