英樓價回落 倫敦最傷

央行加息 勢未見頂業主叫價月跌1.6% 英國央行將於當地時間周四宣布議息結果，市場普遍預期當地繼續加息對抗通脹之際，外媒引述一項調查指，英國倫敦6月樓價下調幅度超過全國所有地區，原因是借貸成本急升，使這個全國最昂貴的物業市場之負擔能力受到限制。

據房地產網站Rightmove的數據，倫敦業主本月叫價較5月下跌1.6%。倫敦暫時以威斯敏斯特及卡姆登區等區域跌最多，但平均售價仍在100萬英鎊（約1,001.59萬港元）以上。安菲爾德、哈羅及紐漢等地區也顯著下降。

買家觀望 成交量縮6% 全國而言，英國房屋叫價平均微跌82英鎊至37.28萬英鎊（約373.28萬港元），以百分比計按月跌幅接近零，但仍是今年以來叫價首次按月下跌，也是自2017年以來首個錄得下跌的6月。按年計，叫價仍增長1.1%。

報道指，英國有意入市的買家比疫情前、即2019年時增加6%，惟市場觀望氣氛濃厚，導致成交量還要縮減6%。

自2021年底以來，英倫銀行已把利率從0.1厘上調至4.5厘，以應對頑固的通脹。當地通脹雖然已自4月的10%放緩至8.7%，可是與2%的官方目標還有一段距離，故投資者正在押注利率本周將進一步加至4.75厘，並預計今年底前利率將上調至5.75厘。

每月要供多117英鎊 Rightmove表示，在英國5月通脹數據出爐後，旗下房貸網站的點擊率立刻大增53%。而過去4周之內，5年期固定按揭貸款利率已從4.56厘攀升至5.2厘，意味背負25年期按揭貸款的供樓一族，平均每月要供多117英鎊。實際上，智庫Resolution Foundation的另一項分析指出，明年轉按的家庭，平均每年抵押貸款還款額將增加2,900英鎊，比5月預測之2,000英鎊還要高。

該機構又指，利率及每月按揭貸款供款增加，恐導致潛在買家暫停入市，而通脹居高不下、平均工資出現驚人增長，且按揭利率上漲，預期今年樓市將面臨更多困難。按目前情況，預期今年底英國房屋叫價跌2%，惟不會大跌。

然而，英國央行估計，本輪加息周期中，只有三分之一波及到消費者和企業。據經濟學家的說法，這次緊縮政策要發揮全部作用，恐需要幾個月的時間。

英倫銀行利率走勢