受累訴訟 幣安美國市佔率挫逾70%

自美國證券交易委員會（SEC）6月5日向全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）提告後，做市商陸續退出幣安美國。數據顯示，截至6月18日為止，幣安美國在美的市佔率，已從今年4月的16%下降至4.3%，降幅逾70%。

外媒引述數據顯示，幣安平台上10萬美元賣單的差價（即交易者下單價格與執行價格之間的差價），在6月6日時為5.02，但在6月18日已飆升至18.66。同時，幣安美國的每月交易量目前為16.9億美元，遠低於今年3月份的170億美元。

不過，隨着SEC要求凍結掌管幣安BAM Management、BAM Trading兩家公司資產的臨時限制令於上周三遭到聯邦法官駁回，幣安和SEC終在上周六達成協議，據報華盛頓地區法院法官已批准相關協議。

根據協議，幣安控股和創始人趙長鵬等將調回幣安美國平台的美國客戶資產，幣安美國平台禁止開銷公司資產，除非用於支付業務營運成本，同時容許美國客戶從平台贖回資產。另外，只有幣安美國平台的僱員才可以存取客戶資金，並要採取措施確保幣安控股的人員無法取得各種錢包硬件、錢包的私人鑰匙等。

未獲牌照 須退出荷蘭市場 不過，一波未平，一波又起。歐洲方面，幣安因未能獲得荷蘭的虛擬資產服務供應商牌照，被迫退出當地市場，僅能容許客戶提取款項，無法再存入款項及進行交易。

比特幣昨日曾報每枚26,409美元，跌0.35%；以太幣報1,725美元，跌0.36%。