專家料新iPhone硬件升級

蘋果公司（Apple Inc.）的空間運算裝置Vision Pro在月初亮相後，新iPhone 15系列亦即將在9月登場。有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際證券分析師郭明錤認為，Apple將積極升級硬件產品規格，以建構更有競爭力的Vision Pro生態。

郭明錤指，Vision Pro的成功關鍵之一在於生態，當中包括能否與其他蘋果公司硬件產品整合，而與此相關的主要硬件規格為Wi-Fi與UWB（超寬頻）。他預期，iPhone 15採用的UWB將規格升級，生產製程由16納米升級到更先進的7納米，有利近距離互動的效能提升或降低耗電。至於iPhone 16可能將升級至Wi-Fi 7，更有利Apple整合同一區域網絡下的硬件產品並提供更好生態體驗。

看好長電科技利潤提升 郭表示，若iPhone 15 UWB製程升級，內地上市的長電科技作為後段系統封裝（SiP）供應商，今年下半年的毛利率及利潤將受惠，長期則得益於小晶片（Chiplet）成為人工智能（AI）加速器主流設計方案。一般而言，若16納米升級至更先進的7納米，後段製程的利潤率可望提升10至20%以上。

另外，處理器晶片巨頭超微半導體（AMD）近期發布的AI加速器MI300系列採用Chiplet設計，郭引述其調查指，英偉達（Nvidia）H100下一代AI加速器也將採用Chiplet設計，直言長電科技為Chiplet方案領導廠商，長期受益於Chiplet成為AI加速器主流設計方案。