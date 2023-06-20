空巴傳獲墨國廉航訂百新機

巴黎航空展本周舉行，業界相信，很多航空公司會在期間公布向美國波音公司（Boeing）或歐洲空中巴士（Airbus）訂購新飛機。最新傳來消息指，空巴與墨西哥廉航Viva Aerobus就洽商新機訂單的事宜已經進入後期階段，涉及訂機數量最少超過100架。

外媒指空巴拒絕評論上述消息，而Viva發言人則稱，與空巴仍在洽商訂購A321neo飛機事宜，惟目前公司尚未與任何製造商簽署任何新訂單。發言人補充，洽商的新飛機預期要到2027年後才會交付。不過，Viva在訂機方面一貫較飄忽，曾在2013年放棄訂購波音新機，轉訂空巴的飛機，當時的訂機合約面值為40億美元。

波音冀月產38架737 MAX 早前有報道引述空巴指，本月已分別與一間飛機租賃公司及一間大型航空公司，達成60架A320系列客機及10架A350系列客機的訂單協議，有關訂單並不包括在巴黎航空展期間公布的訂單協議之中，並將在本月入帳。

至於空巴的競爭對手波音則預計，「很快」會將公司最暢銷的737 MAX的產量，提高到每月38架。波音商用機業務執行長斯坦•迪爾近日出席圓桌會議透露，公司計劃在今年底前將737 MAX的每月產量從目前的31架提高至38架，並稱該計劃「宜早不宜遲」；還警告指當前供應鏈仍然是一個挑戰，不斷有新問題出現，並稱作為應對，公司已開始供應鏈質量審查，參與者包括公司行政總裁和其他最高管理層，以及來自波音一級供應商的高層等。