巴郡增持日5大商社 預告加注

今年以來日本股市表現標青，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）快人一步，早就投資日本大商社股份，再顯其獨特的投資眼光，成一時佳話！最新傳來巴郡公布增持日本5大商社股權，當中4家的持股量更突破8%。

擬持最多9.9%股權 巴郡表示，有意增持日本5大商社到最多9.9%，但補充「除非獲得商社的董事會特別批准，否則不會在該水平之上進一步增持」。

具體上，巴郡持有的三菱商事（日股：8058），持股量由6.58%升至8.31%；三井物產（日股：8031）持股量由6.62%升至8.23%；伊藤忠商事（日股：8001）持股量由6.21%升至7.47%；丸紅（日股：8002）持股量由6.75%升至8.3%；住友商事（日股：8053）持股量由6.57%升至8.23%。

今年4月，巴菲特曾到訪日本與這些商社的高層會面，雙方均稱會晤取得成功。在大宗商品價格高企和日圓走弱的背景下，該批綜合企業集團上財年利潤激增，帶動股價做好。

今年以來，三菱商事股價已累升62%，三井物產升55%，伊藤忠商事升35%，丸紅升62%，而住友商事升39%。

日經平均指數昨日雖下跌335點至33,370點收市，但年初至今已累升三成，且迭創33年新高，跑贏同期美國標指15%升幅，錄微跌的恒指更是相形見絀。