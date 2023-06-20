美電動車難與華競爭

中國車廠發展快 福特：全體動員備戰 中國在電動車發展方面的長遠布局，使內地在新能源汽車轉型方面領先全球，並且在電池等關鍵技術領域上有着過人的優勢。作為美國傳統車廠的福特（Ford）一直把中國電動車企業視為大敵，集團執行董事長比爾•福特（Bill Ford Jr.）更直言︰「美國還未準備好在電動車生產方面與中國競爭。」有美國官員揚言，有必要削弱中國在車用電池方面的優勢。

比爾•福特接受外媒訪問時稱，公司已「全體動員」為接下來的競爭做準備。他說︰「他們（中國車廠）發展非常迅速、已經發展出很大規模的產業，並且正在開始出口。」雖然中國電動車尚未全面打入美國市場，但他認為這只是時間問題。「我認為他們會在某個時間來到這裏（美國），我們需要做好準備。」

布蒂吉格表示，有必要推動供應鏈及經濟關係更加多元化，確保電池產能不會集中在一個特定國家。他解釋，不同供應鏈都有「不夠多元化」的問題，從而帶來地緣政治風險，甚至是物流方面的風險。而解決的方法之一，是美國需要在國內和國際間就原料貿易和精煉能力建立關係。

根據Counterpoint的數據，美國於今年首季電動車銷量按年大增79%，使其超越德國成為全球第二大的電動車市場，惟仍然落後於中國。Counterpoint研究總監Jeff Fieldhack表示，如果經濟持續改善，今年美國電動車銷量總額有望達到150萬輛。

Stellantis透露10月推平價車 在歐洲，車廠亦急於推出更多電動車款式，以保住其市場份額。作為全球第3大車企的Stellantis表示，將於10月發表旗下首款平價歐製電動車。在此之前，Stellantis曾經透露，打算在今年底推出9款全新純電動車，而旗下法國品牌雪鐵龍亦計劃在明年底之前把旗下全部車款新增電動車版本。

另邊廂，中國促進新能源車產業「高質量發展」的政策亦有望在近期出台。此前國家發改委曾表示，該產業的發展要做到「四個持續」，包括持續擴大消費市場、提升創新能力、優化產業布局，以及持續完善基礎設施。外界關注當局會否延續甚至擴大購車補貼、減稅政策。

中國兩大電池巨頭佔全球逾半市場份額