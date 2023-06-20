高風險主權債價升 薩爾瓦多飆13%

全球發達經濟體加息潮尚未結束，加上美國聯儲局意外「放鷹」，壓抑了發達國家主權債的表現。不過，隨着市場風險偏好回升，此前遭投資者「嫌棄」的高風險主權債卻逆市跑出，成為債市奇葩。其中，將比特幣當成儲備貨幣的中美洲小國薩爾瓦多，該國美元主權債月內升幅達13.1%。

過去曾經多次破產、國內通脹率達到「3位數」、貨幣系統長期處於崩潰邊緣的阿根廷，其所發行的主權債由6月初至今的升幅也有11.1%，諸如突尼西亞、埃及、玻利維亞等信用評級較差的國家，其國債價格也迎來一波大反彈。

這種現象是全球投資者風險偏好回歸的體現，資金流入這些高風險的主權債，反映出多數投資開始願意承擔更高風險去換取更高的回報。考慮到近期美國股市重新進入「技術性牛市」、日本股市一度創下多年新高等，都反映出市場情緒已大為改善。

不過，英國資管巨頭駿利亨德森卻警告，全球利率上升所帶來的信貸緊縮，導致了更大的風險。駿利亨德森多元化另類策略主管David Elms指出︰「如果我們自下而上看，高收益債券違約看起來相當可怕。在盈利和違約方面存在相當大的風險。」值得留意的是，英倫銀行亦會在本周四公布議息結果，料將會進一步加息0.25厘。

日通脹數據惹關注 其他值得關注的經濟數據，還有標普在周五發布全球多地的採購經理指數（PMI），當日公布的有日本、英國、歐元區、美國，當天還有日本的5月通脹數據，對於日本央行何時會修改其貨幣政策有關鍵的啟示作用。

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