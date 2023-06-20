華經濟或季增1% 出招恐待7月底
近日不少投行先後調降今年內地經濟增長目標，高盛更揚言第二季內地存在明顯下行風險，且難以被逆轉。不過，各機構推敲官方新一輪刺激政策推出時機的看法卻不一致，當中花旗估計，市場引頸以待的撐經濟政策，或有待7月政治局會議之前才會登場。
高盛加入瑞銀、美銀、野村及渣打等行列，將今年內地國內生產總值（GDP）增速預測，從6%下調至5.4%，同時將第二季GDP按季增速預期從4.9%降到1%。
據高盛估計，將登場的寬鬆政策力度不太可能超過以往經濟下行時期。鑑於人口萎縮、債務水平上升及內地「房住不炒」政策的定位，樓市和基建刺激措施可能較溫和、具針對性。經濟增長逆風因素恐將持續，決策者在傳達重大刺激措施時在經濟與政治方面受限。
花旗則提到，上周五國常會已召開，料7月底政治局會議舉行前推出刺激經濟措施，有助緩解經濟面臨進一步惡化壓力。與港股相比，A股更能從內地潛在刺激政策中受惠，潛在受益板塊包括基建、電動車和旅遊等在內的消費等。
不過，疫情後首個「618」網購節作為網上消費力一個重要晴雨表，分析指仍有消費者信心不足的問題。6月有份推出相關購物優惠的小米集團(01810)昨指，全渠道累計支付金額194億元人民幣，旗下小米之家銷售額按年增27%，反觀多個網購平台暫未披露其商品交易總額數據。
618網購交易未必好轉
雖然瑞銀稱「618」網購節需求與毛利略優於預期，花旗亦相信京東集團(09618)整體表現或已超過該行最初估計，最新料按年增6至8%等，但有外媒引述內地市場研究機構人員指，內地消費者不太可能在「618」檔期花費更多，因商家在疫情期間已大打促銷折扣，「618」實際交易與此前數月比或未好轉太多。
另外，內媒報道指，阿里巴巴(09988)創始人馬雲於5月下旬擬召集新組建的淘天集團各業務負責人，舉行內部溝通會。該報道引述馬雲判斷，如內地經濟下行、消費信心不足還會持續等，他擬為淘天指出3個方向，包括回歸淘寶，故引來集團將迎來多項變革的預期。昨有另一內媒指，獲悉張勇或將卸任阿里董事會主席兼首席執行官，未來專注阿里雲業務發展。
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