華經濟或季增1% 出招恐待7月底

近日不少投行先後調降今年內地經濟增長目標，高盛更揚言第二季內地存在明顯下行風險，且難以被逆轉。不過，各機構推敲官方新一輪刺激政策推出時機的看法卻不一致，當中花旗估計，市場引頸以待的撐經濟政策，或有待7月政治局會議之前才會登場。

高盛加入瑞銀、美銀、野村及渣打等行列，將今年內地國內生產總值（GDP）增速預測，從6%下調至5.4%，同時將第二季GDP按季增速預期從4.9%降到1%。

據高盛估計，將登場的寬鬆政策力度不太可能超過以往經濟下行時期。鑑於人口萎縮、債務水平上升及內地「房住不炒」政策的定位，樓市和基建刺激措施可能較溫和、具針對性。經濟增長逆風因素恐將持續，決策者在傳達重大刺激措施時在經濟與政治方面受限。

花旗則提到，上周五國常會已召開，料7月底政治局會議舉行前推出刺激經濟措施，有助緩解經濟面臨進一步惡化壓力。與港股相比，A股更能從內地潛在刺激政策中受惠，潛在受益板塊包括基建、電動車和旅遊等在內的消費等。