港IPO全年料集資千八億 挑戰三甲

大型企業計劃赴港上市陸續有來，惟再有會計師行調低本港全年新股預測，由原先預測集資額約2,300億元，削近22%至約1,800億元，上市宗數減少10宗至100宗，但相信香港集資排名穩坐首5位「絕對無問題」，甚至有機會挑戰第三名。

估5間特專科企掛牌 該會計師行解釋，港股市況疲弱，企業估值下行，特別是大型新股講求估值，隨着美國加息周期有望於第三季結束，加上內地可能在7月召開的政治局會議期間推出刺激經濟措施，以及多項互聯互通改革，香港新股市場有望於第四季反彈，並為特專科技企業提供上市窗口，料全年有5間特專科企掛牌。

據上述預測，總結上半年本港料有31隻新股上市，按年增加7隻；集資總額微升約0.6%至178億元，暫時排名全球第6，反超早前「爬頭」的印尼，印尼現位列第7。

至於上海證券交易所和深圳證券交易所在半導體和能源股推動下，集資總額分別為1,291億元和985億元，排名全球第一及第二，美國紐約證券交易所則列第3位。