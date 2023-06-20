俄中逾八成貿易用盧布人幣結算

大行看淡人民幣匯率，昨日反映內地及國際市場的人民幣匯價均拾級而下，前者更較上周五日間收市跌逾400點子，再次失守7.15兌每美元。不過，人民幣匯率區間波動無礙國際化進程。俄羅斯透露，該國與中國之間貿易超過80%使用俄羅斯盧布或人民幣結算。同時，俄方領導人對外披露，目前與歐亞經濟聯盟成員國約90%的結算使用盧布，但否認俄國存在經濟去美元化的目標。

至於4月底宣布用人民幣結算從內地進口商品的南美洲另一大經濟體阿根廷，亦公布今年4月及5月，使用人民幣結算的進口額佔兩個月總進口額19%，合共使用人民幣結算來自內地價值27.21億美元的進口商品。

人幣轉弱 高盛削預測 惟外媒指，由內地主導、俗稱金磚銀行的新開發銀行（NDB）在俄烏衝突後，幾乎停止發放新貸款，在籌集美元資金償債方面恐遇困，直至今年4月發售了12.5億美元債券，成本幾乎是之前借款5倍。消息指為擴充資源，該行正與沙特阿拉伯、阿根廷和洪都拉斯就加入進行談判。

中國、俄羅斯、巴西、印度及南非組成的金磚五國於本月初舉行外長會議，當時曾透露新開發銀行研究共同貨幣之運作，如何避免一國受西方制裁時，其他國家不用被二級制裁影響，之前更傳出沙特阿拉伯討論加入成為該行新成員，以增強與金磚國家之間的聯繫。

地緣政治競爭加劇下，人民幣國際地位不跌反升，與人民幣匯率彈性明顯增強有關。由官方開出的人民幣中間價昨報7.1201兌每美元，較上周五升88點子，連升3日，但在岸人民幣周一日間收市後低見7.1626，離岸人民幣也低見7.1665。投行高盛下調人民幣匯率預測，料未來3個月、6個月和12個月人民幣分別見7.2、7.1及6.9水平。