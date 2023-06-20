人幣櫃台靜 港股跌市「贈興」

首日成交僅1.7億 佔大市0.17% 恒指插穿兩萬 港幣－人民幣雙櫃台模式昨首日登場，惟恒生指數跟隨外圍回落，失守兩萬點關口，收跌127點。一如市場預期，24隻雙櫃台證券的人民幣櫃台交投較弱，成交僅1.62億元人民幣（約1.77億港元），佔港股全日成交1,031.52億元比例僅0.17%；而港幣櫃台成交額則為250億元。

該所行政總裁歐冠昇指，在未來10年，人民幣國際化進程會在全球市場中扮演更重要的角色，港交所很高興在構建流動性充裕、買賣方便的人民幣產品生態圈方面又邁出一步。他指雙櫃台模式將豐富人民幣產品，為投資者提供更多交易選擇，也為企業提供了一個利用香港離岸人民幣資金池的渠道。

有財金官員直言，將人民幣計價證券納入南向港股通是短期優先工作，讓內地投資者可以直接用在岸人民幣交易，並且強調港府決心拓闊人民幣跨境流動渠道，提供更多投資和風險管理產品，升級相關基礎設施，建設更活躍的離岸人民幣生態系統。

回看整體港股表現，恒生指數昨日低開56點之後，一度重上兩萬點，其後跌幅逐步擴大，最多跌321點，收市仍跌0.63%，報19,912點。國企指數跌56點或0.83%，報6,776點；科技指數跌55點或1.3%，報4,178點。南下「北水」轉為淨買入71.05億元。

年底辦PRIORITY峰會 另一方面，總部設於沙特的「未來投資倡議研究所」，與港交所及港府合作，於今年12月7至8日在港首次舉辦「PRIORITY」亞洲峰會。歐冠昇指，峰會與港交所連接、促進和推動香港市場和社會繁榮的願景相同，而港交所一直積極扮演連接東西方的超級聯絡人的角色，塑造香港的未來，也為香港的所有持份者塑造未來，而互聯互通對建立市場韌性、創造機遇及成功把握瞬息萬變的市場和環境來說不可或缺。

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