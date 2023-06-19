商品分析：天然氣供應風險恐升溫

回顧6月的上半個月，商品市場繼續表現強勁，商品總回報指數升至7周高位，所有領域的表現都有所增長，其中以穀物上漲13%領先，其次是能源升8%。

在北半球一些主要生產地區受乾旱天氣影響產量的擔憂下，農產品價格持續上漲，其中大豆價格升17%，大豆油漲25%，而玉米和小麥價格亦分別上漲15%。美國51%的大豆種植面積及57%的玉米種植面積受乾旱影響，引發市場對產量的擔憂。同時，厄爾尼諾現象也會使澳洲、巴西、哥倫比亞和委內瑞拉變得更加乾燥，印度和印尼也將在8月面臨降水較少。

歐洲天然氣價格上周極度波動，主因受多重供應憂慮而大幅上漲，包括挪威一些主要設施的維修工作，以及亞洲的熱浪增加了液化天然氣（LNG）的競爭，同時一些美國LNG出口站的維修工作減少了貨物運輸量。歐洲天然氣期貨價格在6月1日觸及每兆瓦時23歐元的周期低位後，隨即強勢上揚，上周更曾漲至每兆瓦時49.5歐元，其後回落至每兆瓦時35歐元。紐約的天然氣期貨價格亦在上周四和周五大幅上漲近12%。

內地穩經濟利銅價 銅價方面，已連續第三周攀升，而在突破並回升至200天平均線後，升勢更為迅猛，本月升超過6%，達到每磅約3.9美元。上周中國人民銀行連番下調數項政策利率，加強市場對中國將在短期內推出更多刺激經濟措施的預期，故帶動銅價上漲。同時，報告顯示紐約、倫敦和上海3大商品交易所的銅庫存下降至26.5萬噸，亦為銅價提供支持。

由於商品市場重新展現動力，投資者將密切關注市場因素對價格的進一步影響。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝（上述僅為市場資訊提供，並不構成投資建議）