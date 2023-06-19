股市估市：政策憧憬對港股刺激有限

港股走勢改善，恒生指數上周累升650點，成交亦有所增加，上周五更增至逾1,700億元。技術上，恒指重上250天平均線，理論上走勢好轉，短線下站更有機會進一步收復100天線所在之20,160點位置。

投資者宜趁好消息出貨 不過，整體大市中線走勢仍然未穩。技術上，250天線必須最少一星期收於其上才可視作初步收復；加上港股上升乃基於內地主要經濟數據差強人意，市場憧憬中央推出新一輪救市措施，惟如救市措施對經濟能產生立竿見影作用，內地經濟何須令人憂慮呢！

投資者須留意，如內地真有措施出台，應視作好消息出貨之機會，而20,160點將是指數一個重要位置，後市若然受制於此，則市況難以樂觀。選股方面，不宜過分集中於收入來自內地及與經濟相關性太高之股份。

集團之優勢在於其服務合約不少為與政府部門簽訂，去年集團便獲19.9億元的街道清潔合約，而在其引入創新科技下，其清潔業務之毛利率由對上年度的8.8%上升至9.3%。

碧瑤綠色業務展望穩定 碧瑤綠色目前市值不足3億元，其去年經營活動所得現金淨流入約9,000萬元，單計清潔服務，手頭未完成合約已有逾27億元，當中13.74億元可於2023年確認，估值相對便宜，業務展望亦頗為穩定，目前股息率逾5厘，合格有餘。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）