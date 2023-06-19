二手見紅：賢文禮士傳6年貶值1450萬 歷來最甘

二手樓市再錄勁蝕成交，九龍塘賢文禮士三房單位，市傳劈價至約3,495萬元售出，原業主持貨約6年，單位帳面跌價逾1,450萬元，料為項目貶值幅度最大的二手轉讓。

康蕙花園808萬沽 帳輸30萬 市場消息透露，上述為該盤一個中高層單位，實用面積約1,732方呎，去年中曾開價5,200萬元放售，叫價最近已減至4,000萬元，最終累減1,705萬元沽出，呎價約20,179元。消息指，原業主為內地客，於2017年付辣招稅購入上址，過往曾作收租之用，轉手帳面貶值逾29%，連使費有機會損手近3,000萬元。

中小型屋苑都錄蝕讓。美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌康蕙花園1座低層E室，實用面積約524方呎，三房間隔，近期叫價約838萬元，同區用家議價約30萬元，以808萬元成交，呎價約15,420元。原業主於2018年2月以約838萬元購入，帳面蝕讓約30萬元。

將軍澳日出康城樓價險守「5球」。香港置業劉浩勤指，LP6第5座中低層M室，實用面積約305方呎，一房間隔，去年開價達620萬元，累減115萬元，剛售505萬元，呎價約16,557元。單位約5年帳面僅升值約27.6萬元。

10大屋苑周末交投半數捧蛋 10大屋苑方面，中原表示，該批項目於過去周六、日期間只錄約5宗買賣，較對上一周多兩宗，零成交佔半數，其餘5個各錄一宗。

消息稱，鰂魚涌太古城冠天閣高層「縮則」套三房戶僅售950萬元，呎價約15,755元。中原楊文傑稱，同區康怡花園B座低層16室套三房戶，剛以1,080萬元轉售，呎價約15,211元。