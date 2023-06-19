拍賣消息：旺角迷你戶開價178萬 低估值26%

香港住宅樓市持續淡靜，惟細價物業受追捧，拍賣場再出現「一字頭」車位價市區私人住宅。旺角長發大廈迷你單位，僅開價178萬元拍賣，較估價低近26%。

環亞物業拍賣將於下周推拍多項細價住宅，其中，上述項目的高層E室連租約單位，附設電梯，實用面積約217方呎，單位曾開價200萬元，現減價22萬元或約11%翻拍，呎價僅約8,203元。該單位銀行估價約240萬元，開拍價低約62萬元。

同場亦推拍天水圍居屋天愛苑B座高層15室銀主盤，屬事故單位，實用面積約435方呎，已補價自由市場僅開價178萬元，呎價約4,092元。該盤一個中層6室同面積單位，今年曾售約400萬元，是次開價低約222萬元或約55.5%。

海濱銀主呎嗌$7948 另外，有上車銀主盤開拍價遠低於市價。忠誠拍賣本周三推出約19項物業，包括大埔江庫花園15座低層村屋銀主單位，建築面積約700方呎，開價220萬元，呎價約3,143元。該單位去年初推拍價曾達380萬元，其後多次減價翻拍，至今累減160萬元或約42%。

黃開基拍賣行同日亦推拍約16項物業，包括荃灣海濱花園1座低層F室銀主盤，實用面積約497方呎，開價395萬元，呎價約7,948元。上址個別銀行網上估價約500萬元，現推拍價低約105萬元或約21%。