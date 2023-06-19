新盤成交價量縮三成

NOVO LAND 2A期月內售377伙 佔整體七成 市場觀望氣氛濃厚，6月一手市場價量齊跌。截至昨日為止，市場錄約518宗新盤成交，較上月同期約743宗減少約30%，交易總額逾44億元，按月亦跌逾36%。月內唯一發售全新盤為新鴻基地產( 00016 )旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，項目經過兩輪銷售，沽出377伙，套現逾23億元，成交量佔本月新盤市場逾七成。

新地副董事總經理雷霆指，項目第2A期次輪銷售截至昨日沽約190伙，而整個系列項目於過去不足11個月之內賣出逾2,618伙，備受市場追捧。他認為，下半年經濟會繼續向好，加上美國息口距離見頂不遠，相信有助加強置業者入市信心。

飛鵝山道3號洋房1.5億沽 新地代理總經理陳漢麟稱，項目第2A期日前第二輪銷售中所發售的開放式戶、一房戶及兩房梗廚戶型已悉數售罄，所餘的兩房連開放式廚房戶及三房戶料可被市場逐步吸納。項目緊接部署約3個月後推售該期數的樓王單位Charlot第1座。而NOVO LAND第3期則安排於明年有序發售。

資料顯示，分6期發展的NOVO LAND合共提供4,585伙，由去年7月底推出至今，已發售至第4期，累計賣出2,620伙，佔整體供應約57%，並吸金逾160億元。

瑜一‧天海兩日賣3單位 恒地的旺角利奧坊‧壹隅最新售出1座25樓G室，實用面積255方呎一房戶，成交價599.64萬元，呎價約23,515元。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，過去兩日共沽3伙，涉逾4,310萬元，包括第2A座2樓B室，實用面積597方呎兩房單位，以1,589.36萬元成交，呎價約26,622元。