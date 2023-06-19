●美國證券交易委員會（SEC）與加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布達成折衷協議，將所有美國客戶資金和錢包密鑰轉移回美國境內，使幣安美國（Binance.US）資金免於遭到凍結的命運，並確保只有幣安美國的員工，才可接觸到美國客戶的資金。