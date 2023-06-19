簡訊一覽
●華潤電力(00836)就分拆華潤新能源控股於深圳交易所獨立上市公布，上月5日獲聯交所告知上市委員會已同意分拆及A股上市建議與授出相關豁免。待條件達成後，料華潤新能源控股將於下半年提交A股上市申請。
●理想汽車(02015)公布，旗下超級旗艦車型的正式命名為理想MEGA，計劃今年底發布。該企透露已開始自建5C超級充電網絡，同時公布智能空間和智能駕駛的進展和規劃，並計劃於6月在京滬開啟城市NOA（自動輔助導航駕駛）的早鳥用戶測試。
●易居企業控股(02048)表示，與可換股債券持有人一直在討論關於不可撤銷重組支持邀請的情況。可換股債券持有人的支持下，公司已將第二次進一步延長的重組支持協議截止期限，由上周五延長至6月30日倫敦時間的下午4時正。
●美國證券交易委員會（SEC）與加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布達成折衷協議，將所有美國客戶資金和錢包密鑰轉移回美國境內，使幣安美國（Binance.US）資金免於遭到凍結的命運，並確保只有幣安美國的員工，才可接觸到美國客戶的資金。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：