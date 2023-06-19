絲絲講場：台積電赴美設廠問題一籮籮

美國自特朗普任總統的年代已提倡「美國製造」，希望谷就業同產業；到拜登年代更加係廣邀各非美公司到美國設廠，全球晶片代工龍頭台積電就係其中之一。不過，好多價廉物美嘅工廠產品，都係由工人嘅血汗打造出嚟，台商在美設廠無可避免就要勞動到美國人，之但係美國人咁身嬌肉貴，睇嚟雙方磨合過程可能會火花四濺，仲可能會影響到生產計劃唔達標。

美國人員工資高又唔願加班 其實早喺今個月初台積電嘅股東會上，董事長劉德音就已經被問到美國廠房員工管理嘅挑戰，佢當時就答得比較含糊，話「這個東西，大家都在學習……。」好有弦外之音喎。到近日台媒就引述供應鏈人士所講，台積電亞利桑那州廠房仍停留喺準備階段，去年12月雖然該廠舉辦咗機器進廠典禮，但產能似乎麻麻，原因係返工當值嘅人手不足，台積電甚至要情商供應商幫忙喺周末輪班！

呢間廠原先預計會喺明年大量生產，但依家好多人都估進度會落後啦，就算成功量產，規模都要縮細。

咁大家都福爾摩斯上身咁幫佢搵係咩原因搞成咁啦，發現除咗係亞利桑那廠第二期興建嘅審查進展比較慢之外，仲有就係人力資源嘅問題，尤其係後者，台積電原定喺當地聘用4,500名員工，但依家招工進度落後。另外，就係台美員工之間待遇不同，有消息話美國工程師人工比派過去啲台灣工程師人工高一截，引發不滿。

另一樣就係加班問題，工廠24小時生產，但消息話美國員工唔願意加班工作。聽講台積電行4天工作制，即係一個星期有3日假，每周返工時數唔超過60個鐘。

其實美國好多工廠廿幾三十年前已搬走，咩原因吖？咪就係人工同生產成本貴囉。依家要夾硬搬返去美國，純商業角度嚟睇係唔划算，但一旦牽涉到地緣政治問題，就無計啦。惟有希望呢啲工廠盡快解決問題，盡快磨合，生產啲又平又好嘅嘢畀我哋用啦。

余絲韻