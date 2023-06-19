貨櫃運費兩年冧八成 料復常

Ano Kuhanathan

隨着全球供應鏈逐步回復正常，貨櫃運費亦自疫情高位大幅回落。由航運業市場研究公司Drewry編製的世界貨櫃運價指數（WCI）顯示，截至上周，一個40英尺貨櫃運費已跌至1,592美元，較2021年9月時高位累跌近85%！專家直言，全球運費已經回復至常態水平，供應鏈壓力重現的風險相當有限。

安聯估今年貿易量增0.7% 安聯貿易企業研究主管Ano Kuhanathan接受本報專訪時表示，自去年下半年起，所有指標都反映供應鏈壓力正在消退，並且預期在今年內這些壓力也不會反彈。他又提到，全球工業目前處於供應過剩的環境，製成品的需求放緩導致許多企業囤積庫存。考慮到當前經濟背景及全球航運船隊增加，供應鏈再次遭受衝擊的風險相當有限。

雖然運費正常化似乎已是不可逆轉的趨勢，但也不排除在下跌的過程中有周期反彈。Drewry的數據亦顯示，年初至今以來，40英尺貨櫃的平均運費為1,833美元，比過去10年平均水平約2,688美元低了855美元。該公司估計，未來數周，大多數航線的即期運價可能會再次上升。

企業已着手防範地緣風險 受宏觀因素拖累，今年首季全球貿易量（按單位計）按年減少了0.9%，惟安聯貿易仍然預測今年全年貿易量將會增長0.7%，意味接下來的情況或有改善。畢竟環球經濟表現確實未算太差。以剛步入技術性衰退的歐元區為例，Kuhanathan認為這只屬「輕微」衰退，今年經濟表現可能會更好；而美國雖有一些領先指標仍指向衰退，但並非無可避免。目前看來全球經濟勢頭仍非常疲軟，未來幾個季度應該會持續弱勢。

除了宏觀經濟因素，安聯貿易的調查亦顯示地緣政治風險是許多出口商最關心的問題。他表示，增加供應商數量；尋找更靠近本土市場或地緣政治風險較低市場的供應商；增庫存等手段，都是企業為防地緣政治事件引起衝擊而採取的策略。