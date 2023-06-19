余偉文：本港虛擬資產監管與各地相似

自港府去年底發表虛擬資產政策宣言以來，官方對該領域的取態在外界眼中堪稱有着180度的轉變，香港虛擬資產交易平台發牌制度亦於本月起實施。金管局總裁余偉文認為，香港在過去3至4年維持嚴格的監管，基本上禁止加密貨幣交易，「一個較高的起跑線逐步放寬，」所以坊間才有錯覺，以為香港與環球收緊監管情況背馳，但實際上的監管與各地相似。

去年加密貨幣交易所FTX「爆煲」，余偉文稱事件能洩露出業界的問題，同時令當局增加對行業的認識，並從中學習以訂立合適的規管，有嚴格的制度才可令行業在香港發展。他坦言，虛擬資產仍是一個新產物，雖然各地的起步點不同，但希望國際間保持交流，環球協商有一個類近的監管模式。

籲銀行主動了解新產業 余指，早年各地對加密貨幣的監管較為模糊，甚至無任何規管，吸引大量加密貨幣交易於歐美當地營運。以美國目前的情況為例，有部分營運中的交易所因錯誤申領牌照而被當局提告；他認為，有清晰的制度出台後，讓業界明瞭監管要求再去申請最為重要。

早前有報道指，金管局向本地銀行施壓，要求他們接受加密貨幣交易所開設戶口，余偉文無正面回應，僅指當局經常與港銀保持交流；目前銀行大多時候的條款仍針對傳統行業，有新產業出現時應主動了解，及知悉當局最新的要求。

他指，現時開戶已清楚列明各項AML（反洗錢）、KYC（認識你的客戶）等要求，若客戶符合條件則不應阻撓；同時，若某企業在港已獲監管機構發牌從事某一行業，即該企已通過相關部門審查，建議銀行在批核開戶時要考慮相關因素。

穩定幣（Stablecoin）的規管方面，他稱第二輪的公眾諮詢將盡快進行，最快明年初進入立法程序；由於各種穩定幣均有其獨特的抵押方式，故較傾向逐隻幣進行審批。