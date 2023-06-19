貼現窗早已發指引 港銀隨時可用

金管局早前呼籲銀行毋須擔心所謂「標籤效應」，有需要時可隨時使用該局包括貼現窗在內的各類流動資金安排。有外界人士認為，金管局因應市場環境而調整政策取態；金管局總裁余偉文則否認該說法，稱該局早於2019年已發表新指引，清楚列明「日間回購協議」及「貼現窗」列入結算交收服務，若銀行流動性不足時可隨時動用。

他指，國際央行間均有共識，若有一個簡易的方法以解流動性繃緊的問題，使用貼現窗「何樂而不為？」當時國際間亦有不同的央行作出政策調整，惟正值量化寬鬆（QE）時期，市場流動性充足，自然較少人理會，直至現時才出現「因不常用而產生誤解」。

香港銀行體系結餘由3,375億元跌至約450億元水平，他認為銀行經歷10多年QE後，對流動性的掌握或有所鬆懈，出現不必要地「閘住」大量港元，導致短暫「收緊」的情況。他笑指，現時已回到「正常年代」，亦有提醒銀行做好流動性管理；事實上，在QE之前的年代，銀行一直留意客戶大額的資金流動，再衡量其資金需求。

無意改變聯匯制度 貼現窗是金管局為銀行提供短期流動資金的工具，銀行日終結算時若發現流動資金不足，可於傍晚以外匯基金票據或債券抵押，向金管局拆入隔夜港元流動資金進行銀行同業結算。

聯匯制度方面，他認為聯匯自1983年10月實施至今將滿40年，已經歷不同的經濟周期及危機，市場對此亦充滿信心，強調毋須、亦無意圖改變聯繫匯率制度。他坦言，疫情期間港匯大多時候均維持兌每美元7.75的強方兌換保證水平，反映在本地經濟疲弱時亦無損市場信心。