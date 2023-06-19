華正推進加入CPTPP 縮外資准入負面清單

中美關係僵局隨着華府高級官員訪華而稍有緩和迹象。中國商務部官員日前亦表示，正在推進加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）的進程，將會「繼續敞開大門謀發展，積極推動高水平的開放」。同時，商務部更透露，未來會合理地縮減外資准入的負面清單，將大力吸引外資，歡迎外資企業在中國投資興業。

開放服務業 推自貿試驗區 商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，正在深入全面研究及評估CPTPP協定內的2,300多項條款，梳理中國加入協定需要進行的改革措施，以及需要修改的法律法規；強調中國有意願，亦有能力加入協定。

他還指出，儘管當前世界經濟復甦充滿不確定與不穩定因素，亞太地區仍是全球最具經濟活力的地區。中國亦會積極構建國際化、市場化、法治化的營商環境，目前已經基本放開了製造業的外資准入，正在全面有序放開服務業。

他說︰「未來將合理縮減外資准入的負面清單，推出自貿試驗區，和全國範圍內的跨境服務貿易負面清單。」投資中國意味着將「獲得14億人的巨大市場，安全、穩定、高效的全產業供應鏈的保障」，也意味着更優質便利的投資服務，和更透明穩定的營商環境。

本月稍早前，中沙兩國在沙特首都利雅得舉行的「中阿合作論壇第十屆企業家大會」上，來自兩地的企業都簽署大量合作協議，最終雙方共簽署了30項，總值逾700億元人民幣的經貿合作協議。