恒指本周或陷悶局 望守19700

港股美國預託證券（ADR）上周五受美股表現不佳拖累，按比例計相當於恒生指數跌86點，或令難得收復兩萬點大關的恒指再次失守。隨着上周中國、美國、歐洲的利率變動塵埃落定，加上本周有端午節假期，中港股市同告休市一天，以及大市欠缺主要方向，專家料本周市況或呈「悶局」，恒指初步支持位在19,700點，向上突破仍要視乎內地有否進一步落實救市措施。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，上周五傳出內地當局將多招齊發穩經濟，包括或發行萬億元人民幣特別國債、擴基建支出、放寬樓市限購等，市場仍在等待這些救市措施出爐。惟幸一如預期美國上周暫停加息，以及內地調減逆回購利率和中期借貸便利（MLF）息率等應對，短期利好金融市場。

京東冀3企收入破萬億 他續稱，暫時「個市好難跌返去萬八點」，恒指應企穩19,700點。可是由於市場缺乏重大利好消息，估計恒指本周上望或僅至20,372點，即今年指數高低位的黃金比率反彈目標。