致富料港交所最受惠 睇350元

陳思賢

互聯互通帶動收入 他表示，港股成交量會隨着渠道擴闊而增長，雙櫃台制度有一定帶動作用，「個餅應該大啲」，並指互聯互通為港交所帶來不俗的收入貢獻。

事實上，2017年是股票互聯互通從上海拓展至深圳後的首個完整年份，港交所同年錄得滬深港通（南向及北向股票交易）相關收入4.12億元，佔總收入3.12%，2021年及2022年分別達到27.24億元及22.68億元，佔港交所總收入的比重分別達到13%及12.28%。

單看短線，他認為內地股市已經回暖，可望推動估值本已不貴的港股做好，接下來看中央刺激經濟改善樓市和消費，恒生指數應該回到20,000點以上較合理的水平，港股日均成交額亦應該回復到1,300億元左右，屆時港交所的前瞻市盈率應該回到30倍樓上。

Wind資料則顯示，港交所過去10年交易的平均預測市盈率為33.83倍，按照今年市場每股盈利預測10.35元計，約相當於350元。

致富證券證券業務部高級經理楊澤南認為，雙櫃台制度令持有人民幣倉位的機構投資者在配置資產的時候有更大靈活性，因為多了港股這個選擇，日後亦會令內地投資者投資港股更加方便，興趣有所提高，繼而使市場更加活躍，尤其當市況好轉的時候。港交所接下來應該檢討雙櫃台股票名單擴大後莊家的承受能力。

楊澤南