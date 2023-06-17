6月公居屋交投暫錄31宗 挫兩成
未補價第二市場交投隨大市回落，根據香港房屋委員會資料，6月同類市場公屋及居屋暫錄31宗成交，較5月同期錄39宗，按月下跌約20.5%。
該會資料又顯示，5月全月暫錄299宗第二市場成交，與4月全月錄312宗相比，按月少約4.2%。居屋王鰂魚涌康山花園上月至今仍未「開齋」。
冠德苑呎售1.38萬破頂
新居屋受市場追捧，資料顯示，何文田冠德苑一個中層單位，實用面積約449方呎，上月於第二市場售620萬元，呎價約13,808元料創項目新高。
相反，高樓齡居屋低價吸客。利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳欣明苑C座中層8室兩房戶，實用面積約401方呎，於5月初放盤，減價至270萬元沽出，呎價約6,733元。成交價料屬項目2012年12月後新低。
部分購買力轉買公屋。資料顯示，屯門山景邨中層實用面積約277方呎單位，成交價92萬元，為上月第二市場最低，呎價約3,321元。
富誠地產李志浩指，黃大仙下邨龍豐樓低層8室，實用面積約544方呎，屬項目罕有三房放盤，放盤6日，減價20萬元，獲綠表客以380萬元承接，呎價約6,985元。
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