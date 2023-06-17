6月公居屋交投暫錄31宗 挫兩成

未補價第二市場交投隨大市回落，根據香港房屋委員會資料，6月同類市場公屋及居屋暫錄31宗成交，較5月同期錄39宗，按月下跌約20.5%。

該會資料又顯示，5月全月暫錄299宗第二市場成交，與4月全月錄312宗相比，按月少約4.2%。居屋王鰂魚涌康山花園上月至今仍未「開齋」。

冠德苑呎售1.38萬破頂

新居屋受市場追捧，資料顯示，何文田冠德苑一個中層單位，實用面積約449方呎，上月於第二市場售620萬元，呎價約13,808元料創項目新高。