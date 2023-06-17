新盤概況：HENLEY PARK擬端午前開價
多個市區新盤連環出擊，最新加入搶客行列的恒基地產(00012)啟德HENLEY PARK以快打慢，部署於下周初上載樓書，緊接開放示範單位，趕在端午節前公布首張價單。
晉環4562萬成交
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目全盤提供740伙，戶型涵蓋開放式至三房戶，並以兩房為主打。該盤前臨啟德體育園區，預料部分高層單位會有海景，佔整體供應約一半。他提到，項目距離啟德港鐵站有約6分鐘步程。而樓盤計劃於開價後開放現樓予公眾參觀。
華懋集團的何文田站瑜一第1C期，以2,070.99萬元沽第5B座22樓A室三房戶，呎價31,570元。
維峯‧浚匯增7%折扣優惠
餘貨盤增加折扣，變相減價積極出貨。恒地的北角維峯‧浚匯昨修改價單，增加共7%折扣優惠，包括2%「優才折扣」及5%「500天特惠折扣」。同時，準買家於臨約後90日內提前付清樓價可獲4%現金回贈。同系西營盤藝里坊‧1號增共6%折扣及添加樓價2%的「傢俬津貼現金回贈」。
由恒地、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，夥同美聯物業向買家送出置業優惠。由昨日起至6月30日，經該行購買單位可獲贈價值約兩萬元的「父親節購物禮券」，名額5個，總值約10萬元。恒地的旺角利奧坊系列聯同中原送出父親節置業禮遇。
PARK YOHO兩期4頂層招標
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，今日次輪發售223伙。同系的元朗錦田北PARK YOHO Genova及PARK YOHO Milano，下周二起標售4伙頂層連天台戶，實用面積1,001方呎起。包括Genova的15B座18樓B室，實用面積1,153方呎四房戶。4伙將於當日上午10時招標及晚上7時截標。
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