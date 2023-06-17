二手樓價續跌 黃埔鬆綁即蝕讓

二手樓價指數走勢

二手交投再次進入冰河期，加上息口仍有上調機會，樓價跌勢持續。地產代理行一份反映主要二手屋苑價格走勢的樓價指數，按周再挫約0.48%，3周累跌約1.13%。藍籌屋苑再錄蝕讓，紅磡黃埔花園兩房單位「捱過」3年辣招期即沽，帳面仍虧蝕約23萬元。

港島挫逾2% 返2月水平 中原城市領先指數最新報166.02點，今年升幅已收窄至約5.9%。大型屋苑及中小型單位指數跌勢更明顯，按周分別再挫約0.54%及約0.53%，兩指數3周累跌約1.43%及約1.26%。

4區樓價指數則兩跌兩升，港島報165.87點，按周跌約2.64%，指數重返今年2月水平。其次，新界東按周亦跌約0.47%至179.28點。各區二手成交量「插水」，個別業主蝕賣破冰。中原袁顯岸表示，上述為黃埔花園2期9座中層G室，實用面積約389方呎，望內園景，以650萬元成交，呎價約16,710元。他指出，原業主於2020年3月以673萬元購入，轉手帳面貶值約3.4%。

半新盤跌幅更顯著。該行徐家倫稱，大埔白石角嘉熙7座中層B室兩房單位，實用面積約463方呎，開價約768萬元，議價後售746.8萬元，呎價約16,130元。原業主於2018年購入，持貨約5年帳蝕約106.2萬元。

新屯中劈12% 每呎$8458 屯門大型二手屋苑再錄低價轉讓。置安居關伊諾指，新屯門中心4座低層D室，實用面積約603方呎，原先開價585萬元，附全屋傢俬及電器，因市況淡靜，減價75萬元，剛以510萬元沽出，減幅約12.8%，呎價僅約8,458元，屬項目近年呎價低位。

放盤業主議幅亦隨市況擴大。美聯蕭偉祥表示，九龍塘又一村屏園低層D室，實用面積約1,015方呎，三房間隔，最初於2021年3月開價2,000萬元放售，其後下調至1,650萬元，最近叫價1,368萬元，獲洽購後以1,338萬元沽，累減662萬元，呎價約13,182元。