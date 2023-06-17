星豪宅租金飆31%稱冠

首季10大城市平均漲8% 港挫3.6%包尾 隨着各地全面復常，物業租賃需求顯著升溫，一份最新報告指出，全球10個主要城市今年首季豪宅租金指數，按年同期漲約8.5%，而大多數市場租金亦創紀錄，其中，新加坡豪宅租金增長全球領先，期間升約31.5%，而香港租金按年下跌約3.6%，為主要城市中表現最差。

萊坊發布2023年第一季《全球豪宅租金指數》指出，上述10個地區包括香港、新加坡、英國倫敦、澳洲悉尼、加拿大多倫多、美國紐約、摩納哥、日本東京、瑞士日內瓦及新西蘭奧克蘭，今年首季全球豪宅租金指數平均較疫情前的高峰還高出約14%，同時較2022年第一季疫情期間低位顯著上升約21.7%。

外勞回歸成催化劑 今年截至3月，新加坡除按年租金大升外，按季及按半年計，都分別上升約6.4%與14.2%，同樣是眾地區中升幅最大。而香港豪宅租金按年雖下挫，位居榜末，但以按季及半年計，則錄約0.5%及1.9%升幅。

新加坡自2022年後期已開放邊境，大批海外勞工返回當地，成為租金上升的催化劑之一，同時，該地政府提高本地人及外國人買樓稅款，令購置物業成本上升，不少人士遂轉投住宅租賃市場。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，香港自通關後，豪宅租賃市場氣氛明顯好轉。隨着成功申請高才通計劃的海外人才所帶來的需求日增，預計該類租賃活動將逐漸增加，並帶動租金上升。他預計2023年豪宅租金將上漲約5%。

報告亦顯示，另外有4個城市的租金都錄得按年雙位數升幅，倫敦及紐約的豪宅租金指數按年上升，漲幅分別約16.9%及10.3%。隨着租賃高峰季節到來，其中，紐約市內曼哈頓及布魯克林的一手住宅市場租金，亦出現有紀錄新高。至於另一個豪宅租金按年下挫的城市為奧克蘭，跌幅約0.8%。

私樓貴絕全亞太區 此外，早前國際非牟利研究機構城市土地學會發表《亞太區房屋可達性指數報告》指，新加坡私宅樓價和租金貴絕全亞太區受調查的45個城市，樓價中位數折合約936萬港元，較第二位的香港高約3.83%。

新加坡去年私宅樓價升約5.6%，報告列舉導致新加坡私宅價格上漲的因素，包括海外移民增加、更多年輕專業人士為擁有更多空間和自由而不跟家人同住，以及新冠疫情影響建築材料供應和勞動力短缺，導致過去幾年新私宅供應減少。

10大主要城市豪宅租金指數變幅