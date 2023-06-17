簡訊一覽
●中電華大科技(00085)預期截至6月底半年度，股東應佔溢利介乎6.1億至6.5億元，較去年同期溢利2.03億元為高，主要原因包括管理層動態調整其生產及銷售策略等。
●專業旅運(01235)預期，截至今年3月底止年度將錄得虧損不超過250萬元，較去年虧損約1,790萬元改善，主要是主營業務收益大增、提早終止租約的契約修訂效益，料下半年整體表現將取得顯著改善，公司持有足夠營業運資金以應付營運。
●陽光保險(06963)公布，今年首5個月來自陽光財產保險股份和來自陽光人壽保險股份兩間子公司的原保險合約保費收入，分別為176億元人民幣和405億元人民幣。
●國銀金融租賃(01606)宣布，以9億元人民幣等值美元向國銀航空注資，完成後會繼續全資擁有國銀航空，注資金額以自有資金支付。
●滙豐控股(00005)披露，於周四在公開市場回購281.12萬股，每股價格介乎60.05元和60.3元，總斥資逾1.69億元。
●澳洲最大賭企皇冠度假集團（Crown Resorts）就2012至2016年期間少交稅款的問題，近日遭維多利亞省博彩與賭場監管委員會（VGCCC）罰款2,000萬澳元（逾1.07億港元）。官方聲明指皇冠不正當使用免稅額，包括以支付給顧客的贏額當作推廣費用申報，並在當局調查之前刻意隱瞞。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：