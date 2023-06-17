●澳洲最大賭企皇冠度假集團（Crown Resorts）就2012至2016年期間少交稅款的問題，近日遭維多利亞省博彩與賭場監管委員會（VGCCC）罰款2,000萬澳元（逾1.07億港元）。官方聲明指皇冠不正當使用免稅額，包括以支付給顧客的贏額當作推廣費用申報，並在當局調查之前刻意隱瞞。