穆迪憂明年5%高收益債違約

國際評級公司穆迪投資者服務公司警告，隨着各國央行不斷加息，信貸條件緊縮，加上投入成本增加，為貸款方帶來壓力，預計全球高風險企業的債務違約率將於明年4月底達到5%高峰。

年內美企違約41宗 穆迪策略師指，這或導致更多企業盈利表現疲軟，而債務沉重的企業或陷入債務違約，尤其以貸款市場作主要籌資來源的企業，料投機等級（Speculative-grade）企業債務違約率年底升至4.6%，高於長期平均水平4.1%，並在明年4月底達到5%，隨後於5月降至4.9%。

以上假設基於美國高收益債券利差將從5月底的約4.6個百分點擴至5.32個百分點，失業率從3.7%升至4.8%，且全球經濟增長放緩情況將持 續到明年。截至今年5月底，高收益債券的全球違約率為1.2%，按月持平；其中，美國市場從1.4%降至1.3%，歐洲則維持在0.7%不變。在美國槓桿貸款市場，違約率從4月底的3.2%升至5月底3.4%，按年高出1.9個百分點。

今年以來，穆迪給予信用評級的企業中，共發生62宗企業違約事件，以北美數量最多，美國佔41宗，加拿大一宗，遠高於去年同期的16宗。至於其他地區，同期歐洲發生11宗違約；拉丁美洲7宗；亞太地區兩宗。單在5月，全球就有16家企業債發行人違約，高於4月的12家。